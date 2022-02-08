Вик Уайлд: «Беспокоит, когда в России говорят: «Ты американец»

Российский сноубордист Вик Уайлд, ставший бронзовым призером Олимпиады в Пекине в гигантском параллельном слаломе, вспомнил о медалях, которые он выиграл на Играх в Сочи.

«Я был во многих ужасных ситуациях, когда боролся за медаль. После Сочи-2014 карьера немного пошла на спад. Без сомнений. Выигрывать две золотые медали в Сочи-2014 было невероятно. Это было какое-то сумасшествие. Это момент, за который я горд больше всего в своей карьере.

Жизнь великолепна. Я разведен, но все еще живу в Москве, где у меня есть небольшой бизнес. Также я занимаюсь сноубордом. Я до сих пор живу в России. Я не планирую переезжать. Есть только одна вещь. Которая меня беспокоит — в России говорят часто: «Ты Американец, ты американец». Но знаешь, я до сих пор тут. Я не очень люблю, когда люди так себя ведут», — рассказал Уайлд.