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Сегодня, 07:42

Вик Уайлд и Дмитрий Логинов вышли в 1/8 финала в параллельном слаломе на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские сноубордисты Вик Уайлд и Дмитрий Логинов вышли в 1/8 финала в параллельном слаломе на Олимпиаде в Пекине.

Логинов показал 6-й результат в квалификации, Уайлд стал 7-м.

Еще один россиянин Андрей Соболев занял 19-е место по итогам квалификации и не попал в список из 16 лучших спортсменов, вышедших в 1/8 финала. Дмитрий Карлагачев не вышел на старт из-за положительного теста на коронавирус.

1/8 финала в параллельном слаломе у мужчин пройдет сегодня, 8 февраля. Начало запланировано на 9:45 (мск).

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Олимпиада
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Вик Уайлд
Сноуборд
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