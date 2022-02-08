Вик Уайлд и Дмитрий Логинов вышли в 1/8 финала в параллельном слаломе на Олимпиаде в Пекине

Российские сноубордисты Вик Уайлд и Дмитрий Логинов вышли в 1/8 финала в параллельном слаломе на Олимпиаде в Пекине.

Логинов показал 6-й результат в квалификации, Уайлд стал 7-м.

Еще один россиянин Андрей Соболев занял 19-е место по итогам квалификации и не попал в список из 16 лучших спортсменов, вышедших в 1/8 финала. Дмитрий Карлагачев не вышел на старт из-за положительного теста на коронавирус.

1/8 финала в параллельном слаломе у мужчин пройдет сегодня, 8 февраля. Начало запланировано на 9:45 (мск).