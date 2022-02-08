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Сегодня, 07:19

Российские сноубордистки Надыршина и Смоленцова вышли в 1/8 финала Олимпиады в параллельном слаломе

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские сноубордистки Софья Надыршина и Полина Смоленцова вышли в 1/8 финала Олимпиады в параллельном слаломе.

Надыршина заняла четвертое место по итогам двух попыток в квалификации, у Смоленцовой девятое место.

В квалификации выступали еще две россиянки, Наталья Соболева и Милена Быкова. Соболева заняла 20-ю строчку и не попала в список из 16 лучших спортсменок, вышедших в следующую стадию. Быкова допустила ошибку в раунде на выбывание и была дисквалифицирована.

1/8 финала у женщин состоится сегодня, 8 февраля, начало — в 9.30 (мск).

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Олимпиада
Сборная России по сноуборду
Софья Надыршина
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Российская сноубордистка Быкова не смогла выйти в 1/8 финала Олимпиады в параллельном гигантском слаломе
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