Российский сноубордист Хадарин не смог выйти в финал в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист Владислав Хадарин не смог выйти в финал в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин не смог попасть в 12 лучших по итогам квалификации и завершил выступления в этой дисциплине.

Финал в слоупстайле состоится завтра, 7 февраля, начало — в 7.00 (мск).

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Хадарин примет участие в соревнованиях в биг-эйре, квалификация состоится 14 февраля.