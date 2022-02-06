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Сегодня, 09:29

Российский сноубордист Хадарин не смог выйти в финал в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский сноубордист Владислав Хадарин не смог выйти в финал в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин не смог попасть в 12 лучших по итогам квалификации и завершил выступления в этой дисциплине.

Финал в слоупстайле состоится завтра, 7 февраля, начало — в 7.00 (мск).

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Хадарин примет участие в соревнованиях в биг-эйре, квалификация состоится 14 февраля.

Олимпиада
Сборная России по сноуборду
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