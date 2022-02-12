Ура! У России есть третье олимпийское золото Пекина-2022!

Очередной олимпийский день притянул к экрану даже тех, кто интересуется спортом только по праздникам. Ведь сегодня именно такой случай. Российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова теперь не просто спортсменки, а олимпийские чемпионки! Они блестяще выиграли эстафетную гонку в Пекине.

Все девушки, безусловно, большие молодцы. Но как тут не выделить заслугу Степановой, на заключительном этапе выведшей команду на первое место и блестяще убежавшей от всех преследовательниц перед финишем? Вероника — новая звездочка российских лыж и просто очаровательная девушка!

Помимо спортивного таланта девушка обладает еще и какой-то природной общительностью. Российские спортсмены часто отличаются закрытостью. Суровые взгляды, отказ от интервью и желание отделиться от мира — Вероника не про это, ей всего 21, она знает английский язык, обнимается и перекидывается поздравлениями с иностранными спортсменами, может на одном языке посчитать секунды со сноубордистом Виком Уайлдом и не стесняется дерзко вести аккаунт в Instagram.

Сразу после победы Вероника разместила пост, в котором написала: «За страну! Команда! Спасибо!» И кто отметился в комментариях одним из первых? Легендарный норвежец Петер Нортуг. Это говорит о многом.

Кстати, девушка постоянно делится мыслями о том, как проходит Олимпиада. Иногда с юмором, а иногда и вполне себе серьезно. Например, когда говорит о глупости подборок спортсменок (что ранит сердечко автора).

Главное, чтобы спортсменка не сбавляла темп. Одно олимпийское золото — это круто, но ведь есть еще и легендарный уровень. Да Вероника и сама это понимает.