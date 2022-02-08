Вяльбе: «Терентьеву повезло тренироваться вместе с Большуновым»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями после завершения мужского спринта на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в этом виде соревнований.

«Сегодня была масса огорчений, а вишенка на торте, конечно, это медаль Саши Терентьева. Огорчения из-за того, что ни Юля Ступак, ни Наташа Непряева не пробились в финал. А самое главное огорчение, честно скажу — это Серега Устюгов. Не знаю, чего ему не хватило. Может быть, перегорел. Все-таки он ждал эту Олимпиаду даже не четыре года, как все, а восемь. И это тоже очень сложно. А Терентьев молодец. Я в него верила, и не зря. Его приезд сюда был достаточно сложным, поэтому мы рады. Ему повезло тренироваться вместе с Большуновым, они ведь спарринг-партнеры. Саня очень честный, открытый, исполнительный. И еще он трудяга», — цитирует Вяльбе пресс-служба ОКР.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 2 минуты 58,06 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино. Терентьев проиграл победителю 1,31 секунды.