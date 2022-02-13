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Сегодня, 12:13

«Для страны очень важна победа в эстафете! Это говорит о развитии спорта». Журова — о золоте лыжников

Журова отреагировала на золото в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине
Мария Куцубеева
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на золото в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Когда Саша Большунов выиграл свою золотую медаль с минутным отрывом, а Денис стал вторым, я подумала, какая же у нас классная команда для эстафеты. У меня было желание, чтобы ребята сегодня выиграли с таким же отрывам. Очень рада, что они исполнили его. У нас не было в эстафете победы 42 года! Вчера нас радовали девчонки, а сегодня наши парни. Для страны очень важна победа в эстафете, потому что это говорит о том, что у нас все спортсмены стабильные. Это показатель того, что спорт развивается. Когда один спортсмен выигрывает, конечно, мы тоже очень радуемся. Но командная победа больше говорит о развитии виды спорта», — сказала Журова «СЭ».

Ранее, 13 февраля, российские лыжники завоевали золото в эстафете на Олимпийских играх.

В составе российской команды выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Устюгов, выступавший на четвертом этапе, финишировал с флагом Олимпийского комитета России.

Олимпиада
Александр Большунов
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