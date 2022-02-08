Терентьев и Мальцев вышли в финал спринта на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Терентьев напрямую вышел в финал спринтерской гонки коньковым стилем на Олимпиаде в Пекине. Он выиграл свой полуфинальный забег.

Россиянин Артем Мальцев стал четвертым в этом же забеге, но его времени хватило, чтобы выйти в финал как лаки-лузер.

Сергей Устюгов в своем забеге стал четвертым и не сможет продолжить борьбу за медали.

Финал начнется примерно в 15.11 по московскому времени.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Спринт (С)

2-й полуфинал

1. Александр Терентьев (Россия) — 2.50,67

2. Йони Мяки (Финляндия) — +0,43

3. Оскар Свенссон (Швеция) — +0,55

4. Артем Мальцев (Россия) — +0,83

5. Ховард Таугбель (Норвегия) — +1,79

6. Эрик Вальнес (Норвегия) — +22,61

1-й полуфинал

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.52,17

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +0,06

3. Ришар Жув (Франция) — +0,14

4. Сергей Устюгов (Россия) — +0,18

5. Люка Шанава (Франция) — +0,75

6. Бен Огден (США) — +1,24