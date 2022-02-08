Терентьев и Мальцев вышли в финал спринта на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Терентьев напрямую вышел в финал спринтерской гонки коньковым стилем на Олимпиаде в Пекине. Он выиграл свой полуфинальный забег.
Россиянин Артем Мальцев стал четвертым в этом же забеге, но его времени хватило, чтобы выйти в финал как лаки-лузер.
Сергей Устюгов в своем забеге стал четвертым и не сможет продолжить борьбу за медали.
Финал начнется примерно в 15.11 по московскому времени.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Спринт (С)
2-й полуфинал
1. Александр Терентьев (Россия) — 2.50,67
2. Йони Мяки (Финляндия) — +0,43
3. Оскар Свенссон (Швеция) — +0,55
4. Артем Мальцев (Россия) — +0,83
5. Ховард Таугбель (Норвегия) — +1,79
6. Эрик Вальнес (Норвегия) — +22,61
1-й полуфинал
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.52,17
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +0,06
3. Ришар Жув (Франция) — +0,14
4. Сергей Устюгов (Россия) — +0,18
5. Люка Шанава (Франция) — +0,75
6. Бен Огден (США) — +1,24