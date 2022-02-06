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Сегодня, 11:55

Петухов сравнил Большунова с русским медведем после золотого финиша в скиатлоне

Микеле Антонов
Александр Большунов.
Фото Reuters

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов в разговоре с «СЭ» отреагировал на золотую медаль Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

«Гонка просто бомбическая, огненная! Наслаждаюсь моментами гонки. Не помню таких отставаний. Норвежцы смотрелись просто беспомощно. То, что сделал Саша с Денисом — феноменально. Саша — герой. Были неудачи, какие-то проблемы, но сегодня он показал все, на что способен. Большунов стал настоящим русским медведем, который взял темп и смог удержать его, не как другие. Поздравляю Вяльбе, Бородавко, Чарковского с этим результатом! Пусть знают русских!» — сказал Петухов «СЭ».

Золотая медаль 25-летнего спортсмена стала первой для сборной России на Играх в Китае. Денис Спицов финишировал на второй строчке в скиатлоне. Благодаря этому сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпиады, на счету команды 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль

Александр Большунов
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