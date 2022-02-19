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Сегодня, 20:25

Петухов считает, что Большунова можно считать королем лыжных гонок

Евгений Петров
Корреспондент

Чемпион мира-2013 по лыжным гонкам Алексей Петухов оценил выступление Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине. Он считает, что Большунов заслуживает звания короля лыж.

«Все спрашивают — можно ли считать Сашу королем, и мой ответ — однозначно, да, — цитирует Пеухова RT. — Не по его прихоти сократили дистанцию. А гонка прошла динамично, эмоционально, на загляденье. Саша творит не просто российскую историю, а мировую.

Он герой! А те золотые ботинки, которые он надел на цветочную церемонию, это просто что-то! Саша понимает, что для него Олимпиада закончена, и он может себе это позволить!".

Ранее Большунов завоевал золото в масс-старте, длительность которого должна была составить 50 километров, но в итоге организаторы сократили дистанцию до 30 км. Также он стал чемпионом в скиатлоне и эстафете.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/964771-olimpiada-lyzhi-bolshunov-korol
Олимпиада
Александр Большунов
Алексей Петухов
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