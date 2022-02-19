Степанова объяснила, почему не бежит масс-старт на Олимпиаде-2022

Лыжница Вероника Степанова рассказала, почему не примет участие в женском масс-старте на 30 км на Олимпиаде-2022.

«Почему я не бегу 30к на Олимпиаде:

Готовлюсь к JWSC в Lygna, Норвегия и размышляю: почему из прошлогодних призеров юниорского первенства мира получилось прилично выступить на Олимпиаде только у Саши Терентьева и у меня? Во-первых, хочу напомнить, что на таких первенствах соревнования проводятся отдельно для тех, кому 20 или меньше (юниоры) и тем, кому меньше 23 (молодежь). Это 6 индивидуальных подиумов юниоров (девушки и парни) и 4 U23 (у них лишь две индивидуальные гонки). 30 человек на подиумах. Понятно, многие из призеров не прошли отбор на Олимпиаду в своих сильных командах — у шведских девушек, например, суровая конкуренция за место. Но те, кто попал на Олимпиаду, там не очень удачно выступили.

Потому, что бежали много гонок.

Вывод: готовиться ко всем или большинству гонок на Олимпиаде или чемпионате мира могут только такие уникумы, как Большунов или Йохауг. Опытные уникумы. Таким юным, как я, нужно готовиться только к одной-двум. У меня была основная задача выступить достойно в эстафете, потому, что на пятерке «коньком» я могу сейчас почти с любой побороться — я эту задачу выполнила. А другие призеры и чемпионы Вуокатти-2021 бежали чуть ли не все подряд — и, в итоге, не попали в цель нигде. Егор Владимирович Сорин доказал в очередной раз, что умеет идеально подводить к главной гонке — а бегать всю программу мне еще предстоит научиться. А вот наши девушки, которые побегут на Олимпиаде в воскресенье, готовились именно к 30 км. Я уверена, они покажут свое лучшее время. Удачи им!», — написала Степанова в Instagram.

Завтра, 20 февраля, пройдет женский масс-старт, начало — 6.00 по московскому времени.

Сборную России представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина.