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Сегодня, 04:20

Олимпиада-2022, женский масс-старт: где смотреть и во сколько начало трансляции

Женский масс-старт по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине состоится в 6:00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 20 февраля, в последний день Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женский масс-старт на 30 км по лыжным гонкам. Начало — в 6.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Изначально гонка должна была состояться в 9.30 (мск), однако в субботу было принято решение о проведении ее в более раннее время из-за погодных условий.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по лыжам — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.

Олимпиада 2022: 20&nbsp;февраля. Олимпиада 2022: лыжный марафон у женщин и финал в хоккее. Онлайн-трансляция 20 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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