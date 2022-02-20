Олимпиада-2022, женский масс-старт: где смотреть и во сколько начало трансляции

Женский масс-старт по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине состоится в 6:00

В воскресенье, 20 февраля, в последний день Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женский масс-старт на 30 км по лыжным гонкам. Начало — в 6.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

Изначально гонка должна была состояться в 9.30 (мск), однако в субботу было принято решение о проведении ее в более раннее время из-за погодных условий.

Медальный зачет Олимпиады в соревнованиях по лыжам — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.