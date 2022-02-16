Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 12:22

Немецкий лыжник потерял лыжу после контакта с Терентьевым в полуфинале командного спринта на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Янош Брюггер.
Фото Getty Images

У немецкого лыжника Яноша Брюггера отстегнулась лыжа после контакта с россиянином Александром Терентьевым в полуфинале командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

Терентьев перестроился на лыжню, по которой ехал Брюггер, после чего немец, который шел позади, врезался в россиянина и у него отстегнулась лыжа.

Сборная России, за которую выступили Александр Терентьев и Александр Большунов, заняла пятое место во втором полуфинальном забеге и вышла в финал Олимпиады как «лаки-лузер», показав лучшее время среди всех команд, не отобравшихся в финал напрямую. Германия финишировала на последнем, 12-м, месте в полуфинале.

Финал в командном спринте пройдет сегодня, 16 февраля. Начало запланировано на 12.45 (мск).

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина Светлана Миронова, Кристина Резцова и&nbsp;Ирина Казакевич. Олимпиада 2022: серебро биатлонисток в эстафете, командный спринт лыжников и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

0
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Расписание соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине: мужчины
Россия на Олимпиаде: все чемпионы и медали Пекина-2022
Олимпиада 2022: у лыжников — две бронзы, у биатлонисток — серебро в эстафете! Онлайн-трансляция 16 февраля
Большунов и Терентьев стали бронзовыми призерами Олимпиады в командном спринте
Анфиса Резцова одним словом описала бронзовую медаль в командном спринте
Шипачев — о победе над Данией: «Сегодня играли лучше. Рад, что прошли дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов и Терентьев вышли в финал Олимпиады в командном спринте после падения в полуфинале как «лаки-лузеры»

Норвежская лыжница Венг сломала палку в финале командного спринта на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости