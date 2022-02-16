Немецкий лыжник потерял лыжу после контакта с Терентьевым в полуфинале командного спринта на Олимпиаде

У немецкого лыжника Яноша Брюггера отстегнулась лыжа после контакта с россиянином Александром Терентьевым в полуфинале командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

Терентьев перестроился на лыжню, по которой ехал Брюггер, после чего немец, который шел позади, врезался в россиянина и у него отстегнулась лыжа.

Сборная России, за которую выступили Александр Терентьев и Александр Большунов, заняла пятое место во втором полуфинальном забеге и вышла в финал Олимпиады как «лаки-лузер», показав лучшее время среди всех команд, не отобравшихся в финал напрямую. Германия финишировала на последнем, 12-м, месте в полуфинале.

Финал в командном спринте пройдет сегодня, 16 февраля. Начало запланировано на 12.45 (мск).