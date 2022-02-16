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Сегодня, 12:03

Большунов и Терентьев вышли в финал Олимпиады в командном спринте после падения в полуфинале как «лаки-лузеры»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов (в центре).
Фото Global Look Press

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал Олимпиады в командном спринте.

По итогам второго полуфинала россияне заняли пятое место и отобрались в финал благодаря тому, что показали самое быстрое время среди всех команд, не попавших в финальную гонку напрямую.

Отметим, что незадолго до финиша Александр Терентьев упал, из-за чего российская команда упустила лидерство в полуфинале.

В финале выступят сборные Норвегии, Франции, Финляндии, Канады, Италии, Швеции, Швейцарии, Австрии, России и США. Гонка состоится сегодня, 16 февраля, начало — в 12.45 (мск).

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Командный спринт (Классика)

1-й полуфинал

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 20.17,28

2. Франция (Юго Лапалю, Ришар Жув) — 20.17,36

3. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — 20.17,81

4. Канада (Антуан Сир, Грэм Ричи) — 20.18,71

2-й полуфинал

1. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 20.06,99

2. Швеция (Вильям Поромо, Оскар Свенссон) — 20.07,57

3. Швейцария (Йонас Бауманн, Йофиан Хедигер) — 20.07,67

4. Австрия (Михаэль Феттингер, Бенджамин Мозер) — 20.07,78

5. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — 20.07,85

6. США (Бен Огден, Джеймс Скунмэйкер) — 20.11,42

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина и&nbsp;Кристина Резцова. Олимпиада 2022: серебро биатлонисток в эстафете, командный спринт лыжников и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
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