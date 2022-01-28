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Сегодня, 19:49

Крюгер высказался о положительном тесте на коронавирус, который он сдал перед Олимпиадой

Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер опубликовал пост в Instagram, в котором обратился к болельщикам после новости о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

«Очень тяжелая новость. Но я падал и поднимался в прошлом, и я сделаю это снова. Большое спасибо за все приятные сообщения. Я вернусь!» — написал Крюгер.

Публикация от Simen Hegstad Kr?ger (@simenkruger)

Ранее в норвежской команде заболели ковидом тренер Арильд Монсен, лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Первые соревнования в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 пройдут 5 и 6 февраля.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Симен Крюгер
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