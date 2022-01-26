Две лыжницы сборной Норвегии заразились коронавирусом

Стали известны имена лыжников сборной Норвегии, заразившихся коронавирусом.

Положительные тесты на коронавирус сдали лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг, сообщает NRK со ссылкой на Норвежскую ассоциацию лыжного спорта. В данный момент спортсменки находятся на сборах в Италии, где они готовились к Олимпиаде в Пекине.

Вчера сообщалось, что мужская и женская сборные Норвегии по лыжным гонкам отложили вылет в Китай из-за положительного теста на коронавирус у тренера Арильда Монсена. Изначально планировалось, что спортсмены отправятся в Пекин 27 января, теперь дата вылета перенесена на 31 января.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.