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Сегодня, 13:37

Две лыжницы сборной Норвегии заразились коронавирусом

Иван Торопцев
Корреспондент

Стали известны имена лыжников сборной Норвегии, заразившихся коронавирусом.

Положительные тесты на коронавирус сдали лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг, сообщает NRK со ссылкой на Норвежскую ассоциацию лыжного спорта. В данный момент спортсменки находятся на сборах в Италии, где они готовились к Олимпиаде в Пекине.

Вчера сообщалось, что мужская и женская сборные Норвегии по лыжным гонкам отложили вылет в Китай из-за положительного теста на коронавирус у тренера Арильда Монсена. Изначально планировалось, что спортсмены отправятся в Пекин 27 января, теперь дата вылета перенесена на 31 января.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.nrk.no/sport/vg_-det-er-positive-tester-i-provene-til-langrennslaget-1.15826741
Олимпиада
Коронавирус
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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