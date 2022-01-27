Норвежский лыжник Симен Крюгер сдал положительный тест на коронавирус

Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус, информирует VG.

27 января норвежские лыжники сдали очередные тесты на сборе в Италии. Результат теста Крюгера оказался положительным. Теперь он изолирован.

До смены отеля Крюгер жил в одном номере с резервистом Харальдом Эстбергом Амундсеном, который как раз и рассматривается на замену заболевшему в случае необходимости.

Ранее в норвежской команде заболели ковидом тренер Арильд Монсен, лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

Первые соревнования в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 пройдут 5 и 6 февраля.