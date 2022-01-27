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Сегодня, 21:29

Норвежский лыжник Симен Крюгер сдал положительный тест на коронавирус

Анна Горшкова
Корреспондент

Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер сдал положительный тест на коронавирус, информирует VG.

27 января норвежские лыжники сдали очередные тесты на сборе в Италии. Результат теста Крюгера оказался положительным. Теперь он изолирован.

До смены отеля Крюгер жил в одном номере с резервистом Харальдом Эстбергом Амундсеном, который как раз и рассматривается на замену заболевшему в случае необходимости.

Ранее в норвежской команде заболели ковидом тренер Арильд Монсен, лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

Первые соревнования в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 пройдут 5 и 6 февраля.

Источник: https://www.vg.no/sport/langrenn/i/KzkwKo/hegstad-kruger-smittet-av-corona-dette-er-ikke-goey-lenger
Коронавирус
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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