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Сегодня, 13:16

Клебо высказался о критике в свой адрес из-за поведения после эстафеты на Олимпиаде

Виктория Кравченко
Йоханнес Клебо.
Фото Reuters

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался по поводу своего поведения после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Клебо выглядел очень грустным и не пришел на фотосессию призеров, за что подвергся критике.

«А что мне говорить. Не собираюсь сидеть и защищаться. Понятно, что идти на фотосессию после гонки — это наша обязанность. Я стоял там, ждал, но ничего не происходило. Я решил пойти переодеться. Прошла только половина Олимпиады. Но понятно, что мы несем ответственность за популяризацию этого вида спорта», — цитирует Клебо Expressen.

Золото в эстафете выиграла сборня России, второе место заняла команда Норвегии.

Олимпиада
Йоханнес Клебо
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