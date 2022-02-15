Клебо высказался о критике в свой адрес из-за поведения после эстафеты на Олимпиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался по поводу своего поведения после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Клебо выглядел очень грустным и не пришел на фотосессию призеров, за что подвергся критике.

«А что мне говорить. Не собираюсь сидеть и защищаться. Понятно, что идти на фотосессию после гонки — это наша обязанность. Я стоял там, ждал, но ничего не происходило. Я решил пойти переодеться. Прошла только половина Олимпиады. Но понятно, что мы несем ответственность за популяризацию этого вида спорта», — цитирует Клебо Expressen.

Золото в эстафете выиграла сборня России, второе место заняла команда Норвегии.