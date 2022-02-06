Большунов: «Ради такого стоит пройти такой путь! Я — олимпийский чемпион!»
Большунов поделился эмоциями от завоевания золота в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.
«Ради такого стоит пройти такой путь! Я — олимпийский чемпион!» — написал спортсмен.
Большунов финишировал первым в мужском скиатлоне (1:13.16,5) и принес первую золотую медаль сборной ОКР на зимней Олимпиаде-2022. Денис Спицов стал вторым (+1.19,4).
Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.
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