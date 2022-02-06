Большунов финишировал первым в мужском скиатлоне (1:13.16,5) и принес первую золотую медаль сборной ОКР на зимней Олимпиаде-2022. Денис Спицов стал вторым (+1.19,4).

Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.