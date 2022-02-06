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Большунов: «Ради такого стоит пройти такой путь! Я — олимпийский чемпион!»

Большунов поделился эмоциями от завоевания золота в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко
Александр Большунов.
Фото AFP

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Ради такого стоит пройти такой путь! Я — олимпийский чемпион!» — написал спортсмен.

Большунов финишировал первым в мужском скиатлоне (1:13.16,5) и принес первую золотую медаль сборной ОКР на зимней Олимпиаде-2022. Денис Спицов стал вторым (+1.19,4).

Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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