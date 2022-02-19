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Сегодня, 13:00

Якимушкин: «Готовился на финише к худшему»

Якимушкин признался, что на финише готовится к худшему
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Иван Якимушкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский лыжник Иван Якимушкин, который завоевал серебро в масс-старте, высказался о сокращении дистанции с 50 до 30 километров из-за плохой погоды и своем состоянии по ходу гонки.

— Когда дистанцию сократили, пошли такие слухи, что это все под норвежцев сделали, чтобы Клебо проще было.
— Я не знаю, идите спросите, проще ему было или нет. Видел, что ему не особо просто было.

— У вас была какая-то командная тактика? Потому что получилось, что все наши ребята держались в лидирующей группе с самого начала.
— Все понимали, что спереди идти тяжело против ветра, но в то же время я один раз подумал, что можно провалиться и, может, там будет полегче. Но там такое рубилово за места идет, что я больше не хотел туда уходить. Люди там вообще не жалуют друг друга: стучат по лыжам, впереди идут в два ряда, сзади в четыре-пять в такие же позиции, никто никого не пропускает. Там действительно все пытаются выйти чуть ближе к лидерам, мне не понравилось. Вернулся в первую пятерку-десятку, подумал, что я буду лучше сохранять здесь позиции, насколько смогу. Рад, что мне всё-таки хватило сил до финиша.

— Был ли какой-то особенно тяжелой момент на дистанции?
— Да, наверно, четвертый круг, лестничный подъем, он самый сложный, там добавили темп. Тот момент был критичным для меня, когда начинал мне медленно и уверенно говорить: «Остановись. Пойдем, там сзади ребята есть, все хорошо, отдохнешь». Но я рад, что все-таки получилось додержаться. Готовился на финише к худшему, что Крогер будет добавлять очень сильно, пройдет финишные равнины.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля
Олимпиада
Иван Якимушкин
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