Якимушкин: «Готовился на финише к худшему»

Российский лыжник Иван Якимушкин, который завоевал серебро в масс-старте, высказался о сокращении дистанции с 50 до 30 километров из-за плохой погоды и своем состоянии по ходу гонки.

— Когда дистанцию сократили, пошли такие слухи, что это все под норвежцев сделали, чтобы Клебо проще было.

— Я не знаю, идите спросите, проще ему было или нет. Видел, что ему не особо просто было.

— У вас была какая-то командная тактика? Потому что получилось, что все наши ребята держались в лидирующей группе с самого начала.

— Все понимали, что спереди идти тяжело против ветра, но в то же время я один раз подумал, что можно провалиться и, может, там будет полегче. Но там такое рубилово за места идет, что я больше не хотел туда уходить. Люди там вообще не жалуют друг друга: стучат по лыжам, впереди идут в два ряда, сзади в четыре-пять в такие же позиции, никто никого не пропускает. Там действительно все пытаются выйти чуть ближе к лидерам, мне не понравилось. Вернулся в первую пятерку-десятку, подумал, что я буду лучше сохранять здесь позиции, насколько смогу. Рад, что мне всё-таки хватило сил до финиша.

— Был ли какой-то особенно тяжелой момент на дистанции?

— Да, наверно, четвертый круг, лестничный подъем, он самый сложный, там добавили темп. Тот момент был критичным для меня, когда начинал мне медленно и уверенно говорить: «Остановись. Пойдем, там сзади ребята есть, все хорошо, отдохнешь». Но я рад, что все-таки получилось додержаться. Готовился на финише к худшему, что Крогер будет добавлять очень сильно, пройдет финишные равнины.