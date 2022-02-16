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Терентьев — о бронзе: «Сыграло злую роль, что мы бежали во втором полуфинале, и было мало времени на восстановление»

Терентьев назвал причину, по которой ему не удалось хорошо пробежать последний круг
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Терентьев.
Фото Reuters

Лыжник Александр Терентьев поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали в командном спринте на Олимпиаде-2022.

— Завоеванная бронза радует или это рабочий результат, который никаких эмоций не вызывает?

— Конечно, боролись за золото, но и бронзе тоже очень рады.

— Что не хватило тебе на финише на последнем круге?

— Сыграло злую роль, что мы бежали во втором полуфинале, и у нас было очень мало времени на восстановление. На финишную прямую меня уже не хватило, мышцы сильно закислились.

— Падение прошло без последствий?

— Без последствий. Все нормально.

— Сейчас больше радости или разочарования?

— Что-то среднее. Хотелось бы лучше, но и третье место — тоже очень хорошее.

— Червоткин сказал, что флаг вы зря, наверно, отдали биатлонистам. Он забронзовел и как-то теперь его надо отмывать золотом.

— Не знаю, я больше гонок не бегу.

Терентьев бежал командный спринт в паре с Александром Большуновым. Золото в гонке выиграла Норвегия, второй стала Франция.

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Терентьев
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