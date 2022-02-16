Терентьев назвал причину, по которой ему не удалось хорошо пробежать последний круг

Лыжник Александр Терентьев поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали в командном спринте на Олимпиаде-2022.

— Завоеванная бронза радует или это рабочий результат, который никаких эмоций не вызывает?

— Конечно, боролись за золото, но и бронзе тоже очень рады.

— Что не хватило тебе на финише на последнем круге?

— Сыграло злую роль, что мы бежали во втором полуфинале, и у нас было очень мало времени на восстановление. На финишную прямую меня уже не хватило, мышцы сильно закислились.

— Падение прошло без последствий?

— Без последствий. Все нормально.

— Сейчас больше радости или разочарования?

— Что-то среднее. Хотелось бы лучше, но и третье место — тоже очень хорошее.

— Червоткин сказал, что флаг вы зря, наверно, отдали биатлонистам. Он забронзовел и как-то теперь его надо отмывать золотом.

— Не знаю, я больше гонок не бегу.

Терентьев бежал командный спринт в паре с Александром Большуновым. Золото в гонке выиграла Норвегия, второй стала Франция.