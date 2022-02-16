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Вяльбе: «С учетом того, что у нас есть медали, не думаю, что нужно огорчаться. Я рада!»

Вяльбе не огорчена двумя бронзовыми медалями в командном спринте на Олимпиаде-2022
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов и Александр Терентьев на награждении.
Фото Getty Images

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала две бронзовые медали в командном спринте на Олимпиаде-2022.

— С учетом того, что у нас есть медали, я не думаю, что нам нужно огорчаться. Я рада! Я счастлива! Я горжусь!

— Было мнение, что сегодня был самый реальный шанс на золото у мужчин...

— Серьезно? Если бы мы бежали в первом забеге, то могли бы подумать об этом. Когда я увидела вторые забеги, поняла — это нереально. Невозможно восстановиться.

— Падение Терентьева сыграло свою роль?

— Никакой роли это не сыграло. Забудьте про это падение. Второй забег вообще какой-то нехороший был. Извините за выражение, какие-то дураки начинали молотить как сумасшедшие. Они и выигрывали у первого забега 18 секунд. Это же ненормально. В итоге те, кто дергались — никуда не попали. А остальные наелись раньше времени.

— Бородавко сказал, что у девушек прослеживается усталость. Согласны с этим?

— Все просели, кто пробежал несколько гонок. И шведки не такие красавицы, как вы их видите. На самом деле устали все. Самые выгодные условия у Терезы Йохауг. Она пропускала спринты, у нее есть возможность.

В женском спринте бронзу выиграли Юлия Ступак и Наталья Непряева. В мужской гонке третье место заняли Адександр Большунов и Александр Терентьев.

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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