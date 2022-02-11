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Сегодня, 11:32

Александр Большунов установил рекорд по числу олимпийских медалей среди отечественных лыжников

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters

Россиянин Александр Большунов установил новый рекорд по числу олимпийских медалей среди отечественных лыжников.

Сегодня, 11 февраля, 25-летний спортсмен стал серебряным призером в гонке на 15 км классическим стилем и завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере. До этого он еще три раза завоевывал серебро, а также одно золото и одну бронзу.

Большунов побил рекорд советского лыжника Николая Зимятова, который завоевал 4 золотых и 1 серебряную медали на Олимпиадах за карьеру.

Рекорд по количеству наград на Олимпиадах среди отечественных спортсменов в лыжных гонках принадлежит Раисе Сметаниной, у которой 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медали.

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Олимпиада
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