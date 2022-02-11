Александр Большунов установил рекорд по числу олимпийских медалей среди отечественных лыжников

Россиянин Александр Большунов установил новый рекорд по числу олимпийских медалей среди отечественных лыжников.

Сегодня, 11 февраля, 25-летний спортсмен стал серебряным призером в гонке на 15 км классическим стилем и завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере. До этого он еще три раза завоевывал серебро, а также одно золото и одну бронзу.

Большунов побил рекорд советского лыжника Николая Зимятова, который завоевал 4 золотых и 1 серебряную медали на Олимпиадах за карьеру.

Рекорд по количеству наград на Олимпиадах среди отечественных спортсменов в лыжных гонках принадлежит Раисе Сметаниной, у которой 4 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медали.