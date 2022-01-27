С украинских скелетонистов требуют деньги за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования

Власти Китая потребовали от украинской делегации деньги за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования.

«Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?» — написал в Instagram украинский спортсмен Владислав Гераскевич.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.