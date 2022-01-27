Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон

Сегодня, 19:02

С украинских скелетонистов требуют деньги за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования

Анна Горшкова
Корреспондент

Власти Китая потребовали от украинской делегации деньги за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования.

«Наша команда столкнулась с очередной проблемой на пути в Китай. В этот раз она связана с переправкой боб-саней, на которых будет соревноваться Лида Гунько. Китайская сторона требует уплатить огромную сумму денег за ПЦР-тестирование боб-саней и всех вещей, находящихся в контейнере, в котором все это прибыло в Китай. Как вы думаете, откуда будут брать мазок?» — написал в Instagram украинский спортсмен Владислав Гераскевич.

Публикация от VLADYSLAV HERASKEVYCH (@iceformulaone)

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Коронавирус
4
0
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Тренер сборной Украины по биатлону сдал положительный и отрицательный тест на коронавирус в Пекине
«Динамо» скрыло коронавирус у Варелы? Игрок все опроверг, но ковид-регламент в РПЛ пора менять
Пять хоккеисток сборной России пока не вылетели в Пекин по причинам, не связанным с коронавирусом
Игорь Ларионов: «В «Нефтехимике» все здоровы и ждем решения КХЛ о продолжении сезона»
Горшков: «Делается все необходимое для того, чтобы минимизировать риски заражения ковидом»
Норвежские биатлонисты отправятся в Пекин чартерными рейсами, чтобы избежать рисков заражения ковидом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скелетонист Трегубов вылетит в Пекин в случае быстрого выздоровления от коронавируса
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости