Заболевший коронавирусом скелетонист Трегубов рассказал о своем состоянии

Скелетонист Никита Трегубов рассказал о своем самочувствии после того, как заболел коронавирусом.

«Сейчас мне надо ждать отрицательные тесты и тогда все будет хорошо. Только так. Я хорошо себя чувствую, у меня все нормально. Возможность все-таки попасть на Олимпиаду в Пекин не от меня зависит. Шансы есть всегда, скажу так. Наблюдаем, смотрим, что будет дальше», — приводит слова Трегубова РЕН ТВ.

Он также рассказал, что сейчас делает только легкие упражнения, которые можно выполнять в комнате.

Трегубов сдал два положительных теста за 10 дней до вылета в Пекин.