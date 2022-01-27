Заболевший коронавирусом скелетонист Трегубов рассказал о своем состоянии
Скелетонист Никита Трегубов рассказал о своем самочувствии после того, как заболел коронавирусом.
«Сейчас мне надо ждать отрицательные тесты и тогда все будет хорошо. Только так. Я хорошо себя чувствую, у меня все нормально. Возможность все-таки попасть на Олимпиаду в Пекин не от меня зависит. Шансы есть всегда, скажу так. Наблюдаем, смотрим, что будет дальше», — приводит слова Трегубова РЕН ТВ.
Он также рассказал, что сейчас делает только легкие упражнения, которые можно выполнять в комнате.
Трегубов сдал два положительных теста за 10 дней до вылета в Пекин.
Зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.
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