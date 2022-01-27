Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Скелетон

Сегодня, 23:27

Заболевший коронавирусом скелетонист Трегубов рассказал о своем состоянии

Анна Горшкова
Корреспондент

Скелетонист Никита Трегубов рассказал о своем самочувствии после того, как заболел коронавирусом.

«Сейчас мне надо ждать отрицательные тесты и тогда все будет хорошо. Только так. Я хорошо себя чувствую, у меня все нормально. Возможность все-таки попасть на Олимпиаду в Пекин не от меня зависит. Шансы есть всегда, скажу так. Наблюдаем, смотрим, что будет дальше», — приводит слова Трегубова РЕН ТВ.

Он также рассказал, что сейчас делает только легкие упражнения, которые можно выполнять в комнате.

Трегубов сдал два положительных теста за 10 дней до вылета в Пекин.

Зимние игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.

Источник: https://ren.tv/news/sport/932892-zbolevshii-covid-19-skeletonist-tregubov-rasskazal-o-svoem-sostoianii
Олимпиада
Коронавирус
Никита Трегубов
0
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Сокол присоединился к тульскому «Арсеналу» на сборе после коронавируса
Вратарь тульского «Арсенала» Левашов сдал положительный тест на коронавирус
Норвежский лыжник Симен Крюгер сдал положительный тест на коронавирус
«Руки превратились в антисептик». Кацалапов рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине
Саночник Павличенко считает, что тесты в Китае могут выявить коронавирус даже у выздоровевших людей
Главный тренер сборной России по санному спорту рассказал о настрое команды перед Олимпиадой
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Сборная России по санному спорту вылетела на Олимпиаду в Пекин
«Руки превратились в антисептик». Кацалапов рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине
Саночник Павличенко считает, что тесты в Китае могут выявить коронавирус даже у выздоровевших людей
Главный тренер сборной России по санному спорту рассказал о настрое команды перед Олимпиадой
Звезда лыжных гонок из Швеции выступит на Олимпиаде в биатлоне. Чего ждать от Стины Нильссон?
Вик Вайлд прокомментировал предложение стать знаменосцем сборной России на Олимпийских играх
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

С украинских скелетонистов требуют деньги за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости