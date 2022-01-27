Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 19:11

Тренер сборной Украины по биатлону сдал положительный и отрицательный тест на коронавирус в Пекине

Евгений Петров
Корреспондент

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра по прилету на Олимпиаду в Пекин сдал два теста на коронавирус с противоположными результатами.

Как сообщает biathlon.com.ua, первый тест дал положительный результат, второй — отрицательный.

В течение ближайших часов ожидаются результаты ПЦР-теста, после чего будет принято решение — сможет ли тренер команды продолжать работать дальше, или вынужден будет уйти на самоизоляцию.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.biathlon.com.ua/comments/11894-yuray-sanitra-v-pekine-sdal-dva-testa-na-koronavirus-s-razlichnimi-rezulytatami
Олимпиада
Коронавирус
Сборная Украины по биатлону
3
0
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
С украинских скелетонистов требуют деньги за ПЦР-тестирование боб-саней и всего оборудования
«Динамо» скрыло коронавирус у Варелы? Игрок все опроверг, но ковид-регламент в РПЛ пора менять
Пять хоккеисток сборной России пока не вылетели в Пекин по причинам, не связанным с коронавирусом
Игорь Ларионов: «В «Нефтехимике» все здоровы и ждем решения КХЛ о продолжении сезона»
Горшков: «Делается все необходимое для того, чтобы минимизировать риски заражения ковидом»
Норвежские биатлонисты отправятся в Пекин чартерными рейсами, чтобы избежать рисков заражения ковидом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвежские биатлонисты отправятся в Пекин чартерными рейсами, чтобы избежать рисков заражения ковидом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости