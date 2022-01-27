Тренер сборной Украины по биатлону сдал положительный и отрицательный тест на коронавирус в Пекине

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра по прилету на Олимпиаду в Пекин сдал два теста на коронавирус с противоположными результатами.

Как сообщает biathlon.com.ua, первый тест дал положительный результат, второй — отрицательный.

В течение ближайших часов ожидаются результаты ПЦР-теста, после чего будет принято решение — сможет ли тренер команды продолжать работать дальше, или вынужден будет уйти на самоизоляцию.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.