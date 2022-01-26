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26 января, 23:42

Скелетонист Трегубов вылетит в Пекин в случае быстрого выздоровления от коронавируса

Екатерина Савостина
Корреспондент

Серебряный призер Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов, заразившийся коронавирусом за 10 дней до отлета на Олимпиаду, отправится в Пекин, если быстро восстановится после коронавируса.

«Олимпийский комитет России заверил меня, что я в случае скорейшего выздоровления смогу вылететь в Пекин и после того, как туда вылетит остальная команда. Большую помощь мне оказывает и Федеральное медико-биологическое агентство. Сейчас очень важно как можно быстрей восстановиться, чтобы тесты на коронавирус стали показывать отрицательный результат. И тогда мое огромное желание выступить на Олимпиаде в Пекине может воплотиться в реальность», — приводит слова Трегубова ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые заезды скелетонистов состоятся 10 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13535507
Олимпиада
Никита Трегубов
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