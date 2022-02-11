Россиянки Вострикова и Ефременкова не вышли в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м
Россиянки Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова не прошли в полуфинал Олимпиады-2022 в шорт-треке на дистанции 1000 м.
Ефременкова заняла третье место в четвертьфинальном забеге, показав время 1.29,434. Вострикова стала четвертой (1.30,021).
В полуфинал проходят спортсменки, занявшие первые и вторые места в 1/4 финала, еще две спортсменки добираются по времени.
Полуфиналы запланированы на 14:55 по московскому времени, финал пройдет в 15:37 мск.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
1 000 м
Вторая 1/4 финала
1. Ли Ю Бин (Корея) — 1.29,120
2. Мааме Бини (США) — 1.29,225
3. Екатерина Ефременкова (Россия) — 1.29,434
4. Анна Вострикова (Россия) — 1.30,021
5. Наталья Малишевска (Польша) — 1.48,908
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