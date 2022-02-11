Россиянки Вострикова и Ефременкова не вышли в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м

Россиянки Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова не прошли в полуфинал Олимпиады-2022 в шорт-треке на дистанции 1000 м.

Ефременкова заняла третье место в четвертьфинальном забеге, показав время 1.29,434. Вострикова стала четвертой (1.30,021).

В полуфинал проходят спортсменки, занявшие первые и вторые места в 1/4 финала, еще две спортсменки добираются по времени.

Полуфиналы запланированы на 14:55 по московскому времени, финал пройдет в 15:37 мск.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 000 м

Вторая 1/4 финала

1. Ли Ю Бин (Корея) — 1.29,120

2. Мааме Бини (США) — 1.29,225

3. Екатерина Ефременкова (Россия) — 1.29,434

4. Анна Вострикова (Россия) — 1.30,021

5. Наталья Малишевска (Польша) — 1.48,908