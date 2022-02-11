Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Шорт-трек

Сегодня, 14:24

Россиянки Вострикова и Ефременкова не вышли в полуфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м

Анна Горшкова
Корреспондент

Россиянки Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова не прошли в полуфинал Олимпиады-2022 в шорт-треке на дистанции 1000 м.

Ефременкова заняла третье место в четвертьфинальном забеге, показав время 1.29,434. Вострикова стала четвертой (1.30,021).

В полуфинал проходят спортсменки, занявшие первые и вторые места в 1/4 финала, еще две спортсменки добираются по времени.

Полуфиналы запланированы на 14:55 по московскому времени, финал пройдет в 15:37 мск.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 000 м

Вторая 1/4 финала

1. Ли Ю Бин (Корея) — 1.29,120

2. Мааме Бини (США) — 1.29,225

3. Екатерина Ефременкова (Россия) — 1.29,434

4. Анна Вострикова (Россия) — 1.30,021

5. Наталья Малишевска (Польша) — 1.48,908

Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
1
Читайте также
Американский фристайлист сломал череп в 30 местах и был в шаге от смерти. Путь от катастрофы к медали Олимпиады
Как Валиевой попал допинг? Почему ее не убрали с Олимпиады? У России отберут «золото» фигуристов? Ответы на главные вопросы грандиозного скандала
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Россиянка Вострикова заявила, что выбрала неверную тактику на 1 000 м на Олимпиаде-2022
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
Стали известны стартовые номера биатлонистов сборной России на спринт в Пекине-2022
Российские шорт-трекисты Ивлиев и Ситников вышли в четвертьфинал Олимпиады
«Советы мне не нужны». Вероника Степанова отреагировала на попадание в состав на эстафету на Олимпиаде
Финский эксперт заявил, что диктор помогал Непряевой во время гонки на Олимпиаде в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ефременкова и Вострикова не вышли в полуфинал Олимпиады, Схултинг установила мировой рекорд

Российские шорт-трекисты Ивлиев и Ситников вышли в четвертьфинал Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости