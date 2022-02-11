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Сегодня, 14:23

Ефременкова и Вострикова не вышли в полуфинал Олимпиады, Схултинг установила мировой рекорд

Российские шорт-трекистки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова не смогли преодолеть стадию четвертьфинала Олимпиады в Пекине на дистанции 1000 метров.

С лучшим временем в полкфинал вышла Сюзанне Схултинг из Нидерландов. При этом 24-летняя спортсменка установила мировой рекорд.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 000 м

Четвертьфинал

1. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 1.26,514
2. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1.26,592
3. Коринн Стоддар (США) — 1.27,912
4. Кристен Сантос (США) — 1.28,393
5. Чхве Мин Чон (Корея) — 1.28,722
6. Петра Ясапати (Венгрия) — 1.28,876
7. Ли Ю Бин (Корея) — 1.29,120
8. Мааме Бини (США) — 1.29,225
9. Арианна Фонтана (Италия) — 1.29,324
10. Энн Десмет (Бельгия) — 1.29,388

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