Ефременкова и Вострикова не вышли в полуфинал Олимпиады, Схултинг установила мировой рекорд

Российские шорт-трекистки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова не смогли преодолеть стадию четвертьфинала Олимпиады в Пекине на дистанции 1000 метров.

С лучшим временем в полкфинал вышла Сюзанне Схултинг из Нидерландов. При этом 24-летняя спортсменка установила мировой рекорд.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1 000 м

Четвертьфинал

1. Сюзанне Схултинг (Нидерланды) — 1.26,514

2. Ксандра Велзебур (Нидерланды) — 1.26,592

3. Коринн Стоддар (США) — 1.27,912

4. Кристен Сантос (США) — 1.28,393

5. Чхве Мин Чон (Корея) — 1.28,722

6. Петра Ясапати (Венгрия) — 1.28,876

7. Ли Ю Бин (Корея) — 1.29,120

8. Мааме Бини (США) — 1.29,225

9. Арианна Фонтана (Италия) — 1.29,324

10. Энн Десмет (Бельгия) — 1.29,388