Россиянин Елистратов вышел в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Россиянин Семен Елистратов вышел в главный финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.

Елистратов занял второе место во втором полуфинальном забеге и вышел в финал напрямую.

Другой россиянин, Денис Айрапетян занял третье место в первом забеге и показал лучшее время среди спортсменов, финишировавших третьими в своих забегах. Несмотря на это, Айрапетян не смог попасть в главный финал из-за штрафа у нидерландца Сьенки Кнегта во втором забеге. Благодаря этому в главный финал попал канадец Стивен Дюбуа. Айрапетян будет выступать в утешительном финале.

Главный финал в шорт-треке на дистанции 1500 м состоится сегодня, 9 февраля, начало запланировано на 16.20 (мск). Перед этим забегом пройдет утешительный финал, в котором не будет разыгрываться комплект медалей.

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

1500 м

1-й полуфинал

1. Ли Джуне Сео (Корея) — 2.10,586

2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.10,685

3. Денис Айрапетян (Россия) — 2.10,773

4. Свен Рес (Нидерланды) — 2.10,841

5. Стейн Десмет (Бельгия) — 2.11,169

6. Владислав Быканов (Израиль) — 2.13,491

7. Паскаль Дион (Канада) — 2.15,271

2-й полуфинал

1. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.13,188

2. Семен Елистратов (Россия) — 2.13,229

3. Казуки Йосигава (Япония) — 2.14,014

4. Рейнис Берзинс (Латвия) — 2.14,714

5. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 2.18,671

6. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.38,000

7. Сьенки Кнегт (Нидерланды)

3-й полуфинал

1. Лю Шаоан (Венгрия) — 2.12,519

2. Пак Ин Ук (Корея) — 2.12,751

3. Фаррелл Триси (Великобритания) — 2.13,736

4. Адил Галиахметов (Казахстан) — 2.18,291

5. Юри Конфортола (Италия)

6. Шарль Амлен (Канада) дисквалификация

7. Жэнь Цзы Вэй (Китай) дисквалификация