Россиянин Елистратов вышел в финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
Россиянин Семен Елистратов вышел в главный финал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1500 м.
Елистратов занял второе место во втором полуфинальном забеге и вышел в финал напрямую.
Другой россиянин, Денис Айрапетян занял третье место в первом забеге и показал лучшее время среди спортсменов, финишировавших третьими в своих забегах. Несмотря на это, Айрапетян не смог попасть в главный финал из-за штрафа у нидерландца Сьенки Кнегта во втором забеге. Благодаря этому в главный финал попал канадец Стивен Дюбуа. Айрапетян будет выступать в утешительном финале.
Главный финал в шорт-треке на дистанции 1500 м состоится сегодня, 9 февраля, начало запланировано на 16.20 (мск). Перед этим забегом пройдет утешительный финал, в котором не будет разыгрываться комплект медалей.
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
1500 м
1-й полуфинал
1. Ли Джуне Сео (Корея) — 2.10,586
2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.10,685
3. Денис Айрапетян (Россия) — 2.10,773
4. Свен Рес (Нидерланды) — 2.10,841
5. Стейн Десмет (Бельгия) — 2.11,169
6. Владислав Быканов (Израиль) — 2.13,491
7. Паскаль Дион (Канада) — 2.15,271
2-й полуфинал
1. Хван Дэ Хон (Корея) — 2.13,188
2. Семен Елистратов (Россия) — 2.13,229
3. Казуки Йосигава (Япония) — 2.14,014
4. Рейнис Берзинс (Латвия) — 2.14,714
5. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 2.18,671
6. Стивен Дюбуа (Канада) — 2.38,000
7. Сьенки Кнегт (Нидерланды)
3-й полуфинал
1. Лю Шаоан (Венгрия) — 2.12,519
2. Пак Ин Ук (Корея) — 2.12,751
3. Фаррелл Триси (Великобритания) — 2.13,736
4. Адил Галиахметов (Казахстан) — 2.18,291
5. Юри Конфортола (Италия)
6. Шарль Амлен (Канада) дисквалификация
7. Жэнь Цзы Вэй (Китай) дисквалификация