Россиянки Вострикова и Ефременкова вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м
Россиянки Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м.
Вострикова заняла третье место в первом забеге в квалификации и вышла в следующую стадию благодаря тому, что попала в четверку лучших спортсменок, занявших третьи места в своих раундах. Ефременкова стала второй в своем забеге и автоматически обеспечила себе участие в четвертьфинале.
Еще одна россиянка, Софья Просвирнова была дисквалифицирована в четвертом забеге и не смогла пройти дальше.
Четвертьфинал в шорт-треке у женщин состоится 11 февраля, начало запланировано на 14.00 (мск).
Шорт-трек
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
1000 м
Раунд 1
1. Чхве Мин Чон (Корея) — 1.28,053
2. Сельма Поутсма (Нидерланды) — 1.28,115
3. Анна Вострикова (Россия) — 1.28,290
4. Кэтрин Томсон (Великобритания) — 1.30,037
Раунд 4
1. Арианна Фонтана (Италия) — 1.30,066
2. Моэми Кикути (Япония) — 1.30,154
3. Ольга Тихонова (Казахстан) — 1.56,438
4. Софья Просвирнова (Россия) — дисквалификация
Раунд 7
1. Наталья Малишевска (Польша) — 1.29,610
2. Екатерина Ефременкова (Россия) — 1.29,734
3. Элисон Шарль (Канада) — 1.29,863
4. Тифани Юо-Маршан (Франция) — дисквалификация