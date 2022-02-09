Россиянки Вострикова и Ефременкова вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м

Россиянки Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова вышли в четвертьфинал Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 м.

Вострикова заняла третье место в первом забеге в квалификации и вышла в следующую стадию благодаря тому, что попала в четверку лучших спортсменок, занявших третьи места в своих раундах. Ефременкова стала второй в своем забеге и автоматически обеспечила себе участие в четвертьфинале.

Еще одна россиянка, Софья Просвирнова была дисквалифицирована в четвертом забеге и не смогла пройти дальше.

Четвертьфинал в шорт-треке у женщин состоится 11 февраля, начало запланировано на 14.00 (мск).

Шорт-трек

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

1000 м

Раунд 1

1. Чхве Мин Чон (Корея) — 1.28,053

2. Сельма Поутсма (Нидерланды) — 1.28,115

3. Анна Вострикова (Россия) — 1.28,290

4. Кэтрин Томсон (Великобритания) — 1.30,037

Раунд 4

1. Арианна Фонтана (Италия) — 1.30,066

2. Моэми Кикути (Япония) — 1.30,154

3. Ольга Тихонова (Казахстан) — 1.56,438

4. Софья Просвирнова (Россия) — дисквалификация

Раунд 7

1. Наталья Малишевска (Польша) — 1.29,610

2. Екатерина Ефременкова (Россия) — 1.29,734

3. Элисон Шарль (Канада) — 1.29,863

4. Тифани Юо-Маршан (Франция) — дисквалификация