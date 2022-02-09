Борьба за медали в лыжах в эстафете саночников. Что ждет сборную ОКР в Пекине в четверг

Основные события 10 февраля на Олимпиаде в Китае.

Пока что ни один день на Олимпиаде не обходился без пьедестала для спортсменов из сборной ОКР. Среда получилась не такой богатой медалями — единственную бронзу завоевал Семен Елистратов в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Кроме этого, в среду разразился громкий допинговый скандал в фигурном катании — по информации издания Inside the Games, у лидера сборной России по фигурному катанию нашли положительную допинг-пробу. Официальное заявление будет дано завтра в 13.00 по пекинскому времени. Четверг не только должен дать ответ на вопрос о допинге в фигурном катании, но и может принести несколько медалей сборной ОКР. Основные надежды связаны с акробатикой во фристайле и лыжными гонками.

Испытание одиночников после допингового скандала в командном турнире

В фигурном катании в четверг рано утром начнется произвольная программа в мужском одиночном катании. От сборной Олимпийского комитета России в ней примут участие Андрей Мозалев, Марк Кондратюк и Евгений Семененко — все трое спортсменов вошли в 24 лучших по итогам короткой. Но вот выступили россияне по-разному: чемпион мира среди юниоров Мозалев не справился с двумя прыжковыми элементами из трех и находится на предпоследнем месте; чемпион Европы Кондратюк грубых ошибок не допустил, но из-за мелких недочетов пока только 15-й. А вот ученик Алексея Мишина Семененко откатался чисто и обогнал даже двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Японец, правда, остался без элемента, но все равно остается претендентом на медали.

В виртуальной тройке лидеров пока располагаются американец Нейтан Чен и спортсмены из Японии Юма Кагияма и Сема Уно. Российские фигуристы вряд ли будут бороться за тройку сильнейший, но в шестерке лучших кто-то из них может оказаться. Главное, чтобы история с допингом у одного из членов российской сборной в командном турнире не сильно повлияла на прокаты.

4.30 — Фигурное катание. Мужчины, произвольная программа

Акробатические надежды во фристайле

В сноуборде женщины будут соревноваться в дисциплине хафпайп — спортсмены ездят по специальному снежному рельефу, который напоминает половину трубы, и выполняют разные трюки. Представителей России в этой дисциплине нет. Зато можно будет поболеть за Даниила Донских в другом виде фристайла — сноуборд-кроссе. Атлет дважды выигрывал чемпионат России и один раз — юниорское первенство мира, а теперь единственным из российских мужчин отобрался на Олимпиаду. Успехи в кроссе у нас уже были — в 2014 году Николай Олюнин выиграл серебро на Играх в Сочи.

4.25 — Сноуборд. Женщины, хафпайп, первый финальный заезд

5.00 — Сноуборд. Женщины, хафпайп, второй финальный заезд

5.25 — Сноуборд. Женщины, хафпайп, третий финальный заезд

6.10 — Сноуборд. Мужчины, кросс, первый отборочный заезд

7.10 — Сноуборд. Мужчины, кросс, второй отборочный заезд

8.55 — Сноуборд. Мужчины, кросс, 1/8 финала

9.37 — Сноуборд. Мужчины, кросс, четвертьфиналы

9.58 — Сноуборд. Мужчины, кросс, полуфиналы

10.15 — Сноуборд. Мужчины, кросс, финал

В четверг пройдут и соревнования по родственным сноуборду дисциплинам — горным лыжам и акробатике. Мужчины разыграют медали в суперкомбинации, которая состоит из скоростного спуска и слалома. А во фристайле медали разыгрывают смешанные команды — каждая сборная будет состоять из трех человек: либо двое мужчин и одна женщина, либо один мужчина и две женщины. Их индивидуальные результаты суммируются, а по общим баллам и определится победитель. И если в горных лыжах медалей у России не будет (там даже не заявлены спортсмены сборной), то в акробатике на прошлом чемпионате мира выиграла как раз команда ОКР. Всего же в командной акробатике у россиян семь медалей мировых первенств.

5.25 — Горнолыжный спорт. Мужчины, суперкомбинация, скоростной спуск

9.10 — Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация, слалом

14.00 — Фристайл. Акробатика, смешанные команды, первый финал

14.50 — Фристайл. Акробатика, смешанные команды, второй финал

Шанс на медали в лыжных гонках

Российские керлингисты в среду в упорном матче проиграли олимпийским чемпионам из США. Сначала они вели, но к середине игры американцы вышли вперед. И только в десятом энде удалось сравнять счет. Пришлось играть экстра-энд, в котором россиянам не повезло — они начали Олимпиаду с поражения. Завтра же предстоит новый матч, на этот раз против хозяев Игр — сборной Китая. Женщины начнут турнир с игры против сборной Америки.

4.00 — Керлинг. Россия — США, женщины, круговой турнир, сессия 1 («Матч! Игра»)

9.00 — Керлинг. Россия — Китай, мужчины, круговой турнир, сессия 2 («Матч! Игра»)

В лыжных гонках россиянки посоревнуются на дистанции 10 километров классическим стилем. Состав сборной — Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева. Последняя уже взяла серебро на этих Играх, так что почему бы не попробовать повторить успех и сейчас? На чемпионатах мира у Непряевой было золото в этой дисциплине, правда, на роликовых лыжах.

9.45 — Лыжные гонки. Женщины, классический стиль, 10 км

Из остальных ледовых дисциплин, кроме фигурного катания, мужчины начнут соревнования в скелетоне — Александр Третьяков и Владислав Семенов поборются за медали. Третьяков, кстати, уже выигрывал золото в Сочи — после этого у него, правда, медаль забрали, а его самого дисквалифицировали, но после обжалования звание олимпийского чемпиона вернули. Серебряный призер Пхенчхана Никита Трегубов очередную Олимпиаду пропустит из-за положительного теста на коронавирус. Владислав Семенов Игры пропустит по этой же причине, а вместо них выступят запасные — Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

В санном спорте пройдет командная эстафета, в которой выступят Роман Репилов, Татьяна Иванова, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Иванова выиграла на этой Олимпиаде бронзу в индивидуальном зачете, а на Олимпиаде в Сочи стала серебряным призером как раз в эстафете. После этого, как и в случае с Третьяковым, эти результаты аннулировали, но после апелляции медаль вернули. Состав команды на этот раз не такой сильный, как в Сочи, но чудеса на этой Олимпиаде уже случались.

4.25 — Скелетон. Мужчины, первый заезд

5.55 — Скелетон. Мужчины, второй заезд

16.25 — Санный спорт. Командные соревнования, эстафета

В конькобежном спорте у России есть чемпионка мира, призер Олимпийских игр и рекордсменка на дистанции 500 метров Наталья Воронина. Перед турниром у нее возникла проблема с камнем в почках — пришлось делать небольшую операцию и восстанавливаться. Поэтому до призов на Кубке мира спортсменке в этом году добраться не удалось. Кроме Ворониной здесь должны выступить Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева. Обе девушки являются призерами чемпионатов мира на индивидуальных дистанциях.

14.55 — Конькобежный спорт. Женщины, 5000 м