Новый главный тренер сборной России почти не работал главным. История жизни Алексея Жамнова

Биография главного тренера национальной команды на Олимпийских играх.

Алексей Юрьевич родился в Москве 1 октября 1970 года. Сейчас Жамнову 51 год. Его рост — 185 см, вес — 88 кг.

Алексей Жамнов: личная жизнь

Жамнов дважды был женат. В достаточно раннем возрасте он вступил в брак с девушкой по имен и Елена — дочерью советского хоккеиста Валерия Васильева. В браке родилось две дочери — Алиса и Николь. Однако этот союз распался.

После первого брака Алексей вступил во второй брак — его супругу зовут Валентина. У пары родилось двое детей — дочь Сабина (родилась еще до того, как ее родители узаконили отношения) и сын, названный в честь Жамнова, — Алексей.

Старшая дочь Жамнова от первого брака осталась в Майами и работает там, младшая вернулась в Москву, вышла замуж, растит двоих. Дочка от второго брака окончила медицинский, а в пандемию работала добровольцем в «красной зоне». Сын Алексей занимается в академии «Спартака» и, возможно, пойдет по стопам отца. Но он на него не давит.

«Давления на него никакого не оказываю. Пока нравится — ездит, тренируется. Но что будет дальше, никто не знает. Может, что-то и получится, а может, и нет. Все будет зависеть только от него», — заявил Жамнов в интервью «СЭ».

Алексей Жамнов. Фото Александр Вильф, —

Хоккейная карьера

Алексей Жамнов — хоккеист выступал на позиции нападающего. Он — воспитанник столичного «Динамо ». В 1990-м году он был задрафтован «Виннипегом» в 4-м раунде под 77-м номером.

С 1988 по 1992 год Жамнов выступал за « Динамо », затем с 1992-го по 1996-й — в составе « Виннипега », после, с 1996-го по 2004-й, в « Чикаго », год провел в « Филадельфии » и затем играл в « Витязе » (2004-2005) и « Бостоне » (2005-2006).

В чемпионатах СССР и СНГ Алексей Жамнов сыграл 132 матча, заработал 73 (39+34) очка. В чемпионате НХЛ и Кубке Стэнли провел 842 матча и набрал 738 (255+483) очков.

В составе «Виннипега» Жамнов забросил пять шайб в ворота «Кингз» и стал первым российским игроком в истории НХЛ, который сотворил подобный индивидуальный результат. Через полтора года его достижение повторил Сергей Федоров в составе «Детройта».

В составе сборной СССР Алексей провел 15 матчей, в составе которой в 1990 году завоевал серебро молодежного чемпионата мира, а также стал бронзовым медалистом чемпионата мира. Вместе с объединенной командой провел восемь игр и выиграл золото Олимпийских игр в 1992 году.

За сборную России Жамнов отыграл 27 встреч и завоевал серебро Олимпиады в Нагано в 1998 году, а в 2002 году — бронзу в Солт-Лейк-Сити. Т акже он провел семь игр в составе молодежной сборной и завоевал серебро мирового первенства.

Всего в своей карьере Алексей Жамнов забросил 271 шайбу. Он заслуженный мастер спорта, был награжден орденом Дружбы и является членом Зала славы отечественного хоккея. Завершил карьеру хоккеиста в 2006 году

Административная деятельность

После окончания карьеры Алексей Жамнов с 2006 по 2012 год занимал пост генерального менеджера ХК «Витязь». После этого три года работал на той же должности в мытищинском « Атланте » — с 2012 по 2015 год. Клуб впоследствии был расформирован по финансовым причинам, а сам Жамнов в 2015 году стал первым вице-президентом и генеральным менеджером « Спартака ».

В 2018 году был исполняющим обязанности главного тренера московского клуба, а в мае 2021 года стал советником председателя наблюдательного совета «Спартака», спустя месяц, в июне 2021 года, — руководителем проекта «Академия «Спартак».

Жамнов с 2015 года также является членом правления Федерации хоккея России (ФХР), с 2017 года — совета легенд Ночной хоккейной лиги.

Олег Знарок и Алексей Жамнов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренерская карьера

Жамнов был исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Атлант» в 2013 году. После этого с 2018 по 2019 год являлся исполняющим обязанности главного тренера в «Спартаке».

С мая 2018 года Алексей Жамнов был старшим тренером сборной России, работая с такими главными тренерами, как Илья Воробьев (2018-2019), Алексей Кудашов (2019-2020) и Валерий Брагин (2020-2021).

28 сентября 2021 года экспертный совет ФРХ после продолжительных обсуждений большинством голосов рекомендовал назначить Жамнова главным тренером национальной команды. Заседание совета прошло 27 сентября при участии трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка , двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова , олимпийского чемпиона Валерия Каменского , олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре .

В тренерском штабе сборной России Алексей работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка .

О зарплате Жамнова на новом посту пока информации нет. В интервью русскоязычной версии сайта НХЛ он сообщил, что контракт еще не подписан.