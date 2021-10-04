Новый главный тренер сборной России почти не работал главным. История жизни Алексея Жамнова
Алексей Юрьевич родился в Москве 1 октября 1970 года. Сейчас Жамнову 51 год. Его рост — 185 см, вес — 88 кг.
Алексей Жамнов: личная жизнь
Жамнов дважды был женат. В достаточно раннем возрасте он вступил в брак с девушкой по имени Елена — дочерью советского хоккеиста Валерия Васильева. В браке родилось две дочери — Алиса и Николь. Однако этот союз распался.
После первого брака Алексей вступил во второй брак — его супругу зовут Валентина. У пары родилось двое детей — дочь Сабина (родилась еще до того, как ее родители узаконили отношения) и сын, названный в честь Жамнова, — Алексей.
Старшая дочь Жамнова от первого брака осталась в Майами и работает там, младшая вернулась в Москву, вышла замуж, растит двоих. Дочка от второго брака окончила медицинский, а в пандемию работала добровольцем в «красной зоне». Сын Алексей занимается в академии «Спартака» и, возможно, пойдет по стопам отца. Но он на него не давит.
«Давления на него никакого не оказываю. Пока нравится — ездит, тренируется. Но что будет дальше, никто не знает. Может, что-то и получится, а может, и нет. Все будет зависеть только от него», — заявил Жамнов в интервью «СЭ».
Хоккейная карьера
Алексей Жамнов — хоккеист выступал на позиции нападающего. Он — воспитанник столичного «Динамо». В 1990-м году он был задрафтован «Виннипегом» в 4-м раунде под 77-м номером.
С 1988 по 1992 год Жамнов выступал за «Динамо», затем с 1992-го по 1996-й — в составе «Виннипега», после, с 1996-го по 2004-й, в «Чикаго», год провел в «Филадельфии» и затем играл в «Витязе» (2004-2005) и «Бостоне» (2005-2006).
В чемпионатах СССР и СНГ Алексей Жамнов сыграл 132 матча, заработал 73 (39+34) очка. В чемпионате НХЛ и Кубке Стэнли провел 842 матча и набрал 738 (255+483) очков.
В составе «Виннипега» Жамнов забросил пять шайб в ворота «Кингз» и стал первым российским игроком в истории НХЛ, который сотворил подобный индивидуальный результат. Через полтора года его достижение повторил Сергей Федоров в составе «Детройта».
В составе сборной СССР Алексей провел 15 матчей, в составе которой в 1990 году завоевал серебро молодежного чемпионата мира, а также стал бронзовым медалистом чемпионата мира. Вместе с объединенной командой провел восемь игр и выиграл золото Олимпийских игр в 1992 году.
За сборную России Жамнов отыграл 27 встреч и завоевал серебро Олимпиады в Нагано в 1998 году, а в 2002 году — бронзу в Солт-Лейк-Сити. Также он провел семь игр в составе молодежной сборной и завоевал серебро мирового первенства.
Всего в своей карьере Алексей Жамнов забросил 271 шайбу. Он заслуженный мастер спорта, был награжден орденом Дружбы и является членом Зала славы отечественного хоккея. Завершил карьеру хоккеиста в 2006 году
Административная деятельность
После окончания карьеры Алексей Жамнов с 2006 по 2012 год занимал пост генерального менеджера ХК «Витязь». После этого три года работал на той же должности в мытищинском «Атланте» — с 2012 по 2015 год. Клуб впоследствии был расформирован по финансовым причинам, а сам Жамнов в 2015 году стал первым вице-президентом и генеральным менеджером «Спартака».
В 2018 году был исполняющим обязанности главного тренера московского клуба, а в мае 2021 года стал советником председателя наблюдательного совета «Спартака», спустя месяц, в июне 2021 года, — руководителем проекта «Академия «Спартак».
Жамнов с 2015 года также является членом правления Федерации хоккея России (ФХР), с 2017 года — совета легенд Ночной хоккейной лиги.
Тренерская карьера
Жамнов был исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Атлант» в 2013 году. После этого с 2018 по 2019 год являлся исполняющим обязанности главного тренера в «Спартаке».
С мая 2018 года Алексей Жамнов был старшим тренером сборной России, работая с такими главными тренерами, как Илья Воробьев (2018-2019), Алексей Кудашов (2019-2020) и Валерий Брагин (2020-2021).
28 сентября 2021 года экспертный совет ФРХ после продолжительных обсуждений большинством голосов рекомендовал назначить Жамнова главным тренером национальной команды. Заседание совета прошло 27 сентября при участии трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.
В тренерском штабе сборной России Алексей работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.
О зарплате Жамнова на новом посту пока информации нет. В интервью русскоязычной версии сайта НХЛ он сообщил, что контракт еще не подписан.
«Я еще ничего не подписывал. Заключим контракт, когда будет нужно. Но назначение произошло. И мне сейчас главнее создать именно наш штаб, чтобы начать уже спокойно работать. Так что я думаю только об этом».
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