В Пекине погасили огонь зимней Олимпиады-2022

В Пекине 20 февраля прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр. В конце торжественного действия погасили огонь зимней Олимпиады-2022.

Российские спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Олимпийских игр на Национальном стадионе в Пекине.

Знаменосцем команды стал лыжник Александр Большунов, завоевавший в столице Китая пять наград, в том числе три золотых.

Сборная России завоевала 32 медали на Играх в Пекине (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых), став второй по количеству наград и девятой в медальном зачете.