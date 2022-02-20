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Сегодня, 16:37

В Пекине погасили огонь зимней Олимпиады-2022

Иван Шитик
Корреспондент

В Пекине 20 февраля прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр. В конце торжественного действия погасили огонь зимней Олимпиады-2022.

Российские спортсмены приняли участие в церемонии закрытия Олимпийских игр на Национальном стадионе в Пекине.

Знаменосцем команды стал лыжник Александр Большунов, завоевавший в столице Китая пять наград, в том числе три золотых.

Сборная России завоевала 32 медали на Играх в Пекине (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых), став второй по количеству наград и девятой в медальном зачете.

Олимпиада 2022: Национальный стадион &laquo;Птичье гнездо&raquo;&nbsp;&mdash; главная арена Игр. Олимпиада 2022: церемония закрытия Игр. Онлайн-трансляция

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