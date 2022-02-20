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Пекин-2022

Сегодня, 16:05

Олимпийский флаг передан Милану и Кортина-д'Ампеццо, которые примут зимнюю Олимпиаду в 2026 году

В Пекине прошла передача олимпийского флага хозяевам зимних Игр 2026 года
Иван Шитик
Корреспондент

В Пекине прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

В ходе церемонии состоятся парад спортсменов и передача олимпийского флага хозяевам следующих зимних Игр. Они состоятся в 2026 году в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Мэр Пекина Чэнь Цзинин передал олимпийский флаг президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который следом отдал знамя мэрам Милана и Кортина-д'Ампеццо Джузеппе Сала и Джанпьетро Гедина соответственно.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).

Олимпиада 2022: Национальный стадион &laquo;Птичье гнездо&raquo;&nbsp;&mdash; главная арена Игр. Олимпиада 2022: церемония закрытия Игр. Онлайн-трансляция

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