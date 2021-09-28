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Жамнов сомневается, что Панарин может отказаться от вызова в сборную России на Олимпиаду

17:47
Артемий Панарин. Фото photo.khl.ru
Артемий Панарин. Фото photo.khl.ru
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Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, может ли нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отказаться от вызова в национальную команд на Олимпийские игры в Пекине.

— Сейчас все по-прежнему опасаются, что Артемий Панарин может не приехать в сборную. Тем более в свете ситуации с несостоявшимся назначением Олега Знарка.

—  Я не думаю, что Тема может отказаться от вызова на Олимпийские игры. Это все-таки сборная — тут уговаривать никого не надо. Сомневаюсь, что он будет среди отказников. Если ты хочешь защищать честь страны, то пожалуйста. Если нет, то это твое право. Никто насильно заставлять играть за сборную не будет. У меня с ним нормальные отношения. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы, которые помешают ему сыграть на Олимпиаде.

Полностью интервью Алексея Жамнова читайте здесь

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное