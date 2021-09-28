Александр Мостовой поздравил Жамнова с назначением на пост главного тренера сборной России по хоккею

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поздравил Алексея Жамнова с назначением на пост главного тренера национальной команды по хоккею.

«Леха, поздравляем тебя с назначением! Если будет нужна помощь- обращайся! Футбол поможет хоккею», — написал Мостовой в Instagram.

Ранее было объявлено, что экспертный совет ФХР рекомендовал 50-летнего Жамнова назначить главным тренером сборной России.