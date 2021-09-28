Александр Мостовой поздравил Жамнова с назначением на пост главного тренера сборной России по хоккею
16:07
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поздравил Алексея Жамнова с назначением на пост главного тренера национальной команды по хоккею.
«Леха, поздравляем тебя с назначением! Если будет нужна помощь- обращайся! Футбол поможет хоккею», — написал Мостовой в Instagram.
Ранее было объявлено, что экспертный совет ФХР рекомендовал 50-летнего Жамнова назначить главным тренером сборной России.
Читайте также
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Расистский скандал в Украине, которым возмутились даже в США: игрок изобразил, что очищает и ест банан!
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю