Жамнов планирует пригласить Набокова в тренерский штаб сборной России

Новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о намерении пригласить в свой штаб тренера вратарей «Сан-Хосе» Евгения Набокова.

— В США и Канаде составы сборных будут определять преимущественно генменеджеры. Как будет формироваться сборная России? Будет ли у вас при возникновении разногласий решающее слово по составу или уже есть понимание, что придется работать с теми, с кем дадут?

— Давайте дождемся 12 октября. Сначала я должен предоставить кандидатов, которые войдут в тренерский штаб, и переговорить с ними. После мы уже будем понимать, кто и за что будет отвечать. Точно ответить на ваш вопрос смогу только позже.

— Вы объявили, что планируете рекомендовать Сергея Гончара и Сергея Зубова. Евгений Набоков будет в числе ваших кандидатов?

— Да, он входит в эту группу. Буду с ним разговаривать.

— Правильно понимаю, что вы повезете сборную уже на ближайший этап Евротура?

— Давайте пока не будем это обсуждать. Нужно дождаться 12 октября. К этой дате мы уже будем иметь ясность по всему тренерскому штабу и отталкиваться от этого. Но на Евротуре мы будем проверять всех кандидатов потому, что решение НХЛ может в момент поменяться. Будем обдумывать два варианта.

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