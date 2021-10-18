Жамнов объяснил назначение Ковальчука генменеджером сборной: «Он хорошо знает всех ребят из НХЛ и КХЛ»
Жамнов объяснил назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России
12:12
Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил, почему генеральным менеджером национальной команды на Олимпийских играх-2022 будет Илья Ковальчук, который официально еще не завершил карьеру хоккеиста.
«Почему Ковальчук генменджер? У меня был долгий разговор с ним. Он участвовал в пяти Олимпиадах, хорошо знает всех ребят из НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которых не знаю я. У нас уже был опыт в Турине, когда генменеджером был Буре. Сейчас он не будет нигде играть, сконцентрируется на этой работе. Что дальше — его решение», — сообщил тренер на пресс-конференции.
18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное
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