Жамнов объяснил назначение Ковальчука генменеджером сборной: «Он хорошо знает всех ребят из НХЛ и КХЛ»

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов объяснил, почему генеральным менеджером национальной команды на Олимпийских играх-2022 будет Илья Ковальчук, который официально еще не завершил карьеру хоккеиста.

«Почему Ковальчук генменджер? У меня был долгий разговор с ним. Он участвовал в пяти Олимпиадах, хорошо знает всех ребят из НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которых не знаю я. У нас уже был опыт в Турине, когда генменеджером был Буре. Сейчас он не будет нигде играть, сконцентрируется на этой работе. Что дальше — его решение», — сообщил тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.