Жамнов назвал тренерский штаб сборной России на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала

Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался о назначении на пост, а также рассказал, кто будет руководить командой на ближайшем этапе Евротура.

«После назначения от близких слышал и поздравления, и пожелания держаться. Это мой взвешенный шаг, надо только двигаться вперед.

На Кубке Карьяла руководить сборной будет Браташ, на Кубке Первого канала будет новый тренерский штаб со мной. Главы штаба со мной не будет — только я и помощники.

Сейчас мы полностью работаем в направлении НХЛ. От этого отталкиваемся. Что будет в дальнейшем — посмотрим", — сообщил тренер на пресс-конференции.