Хоккейную сборную Китая могут снять с домашней Олимпиады из-за недостаточного уровня команды

ИИХФ рассматривает вопрос о снятии сборной Китая по хоккею с участия на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Этот вопрос действительно возникает для мужской команды. Смотреть, как команда проигрывает со счетом 0:15, никому не пойдет на пользу. Ни Китаю, ни хоккею. Решение будет принято до конца октября», — приводит слова президента ИИХФ Люка Тардифа AFP.

Ожидается, что в случае снятия китайской команды вместо нее будет заявлена сборная Норвегии.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.