Бах выступил с официальной речью на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с официальной речью на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

«Дорогие друзья, добро пожаловать на Игры. Всем нашим китайским друзьям желаю счастливого Нового года. Мы открываем новую эру в развитии зимних видов спорта. Мы можем вписать новую главу в историю спорта благодаря жителям Китая.

И, конечно, спасибо потрясающим волонтерам. Благодаря их усилиям мы чувствуем себя как дома. Ваши глаза согревают наши сердца. К сожалению, пандемия все еще является реальностью нашей жизни. От этого наша благодарность организационному комитету еще сильнее. Спасибо, что сделали возможным проведение Игр.

Все мы смогли оказаться здесь благодаря работе врачей и всех тех, кто совершил невозможное. Спасибо за ваши усилия и солидарность. Наше сердце обращено ко всем спортсменам, которые из-за пандемии не могут вополотить свои мечты.

Дорогие олимпийцы, вы прибыли сюда после многочисленных вызовов. Но момент настал. Ваша олимпийская мечта становится правдой. Вы продемонстрируете то, как будет выглядить мир, если мы все будем соблюдать правила и уважать друг друга. Вы будете сражаться за высокие награды и мирно жить под одной крышей. Здесь нет места никакой дискриминации. В нашем мире нарастают конфликты, и мы показываем миру то, что мы можем жить в мире и уважать друг друга. Это миссия Олимпийских игр — собрать всех вместе для участия в мирном состязании. Строить мосты, но никогда — стены.

Дорогие атлеты, мы стоим рядом с вами. Мы поддерживаем вас и болеем за вас. Я надеюсь, что данное пожелание — двигаться быстрее, достигать высоких целей — побудит вас действовать вместе. И следуя данному пути, вы убедите весь мир действовать так же».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.