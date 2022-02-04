Огонь Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Пекине

В Пекине уйгурская лыжница Динигир Йиламуцзян и лыжник-двоеборец Чжао Цзявен зажгли последний олимпийский огонь зимних Игр на церемонии открытия соревнований на Национальном стадионе.

Ранее в рамках церемонии прошел парад спортсменов, в котором участвовало 95 команд.

Российская команда со знаменосцами конькобежкой Ольгой Фаткулиной и хоккеистом Вадимом Шипачевым на церемонии открытия вышли под 46-м номером.

В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта, объединяющих 15 дисциплин.

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