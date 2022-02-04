Зимняя Олимпиада в Пекине объявлена открытой

В Пекине (Китай) в пятницу, 4 февраля, стартовали зимние Олимпийские игры. Церемония открытия началась в 15.00 по московскому времени. Об открытии Игр объявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Российская команда со знаменосцами конькобежкой Ольгой Фаткулиной и хоккеистом Вадимом Шипачевым на церемонии открытия вышли под 46-м номером.

На церемонии с флагами прошли спортсмены из 95 команд. В Пекине будет разыграно 109 комплектов наград в семи видах спорта, объединяющих 15 дисциплин. Игры продлятся до 20 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине