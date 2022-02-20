Томас Бах: «Организация Олимпийских игр в Пекине была просто невероятной»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с речью на церемонии закрытия Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Спасибо, Китай. На протяжении этих 16 дней мы восхищались вашими выдающимися выступлениями. Каждый из вас стремился достичь личной вершины. Мы тронуты тем, как вы подбадривали соперников, вдохновляли их показывать лучшие качества.

Вы не просто уважали друг друга. Вы поддерживали друг друга, обнимали друг друга, невзирая даже на конфликты между вашими странами. Вы преодолели все границы, показав, что в олимпийском сообществе царит общее равенство.

То единство, что царит на олимпийских играх, побеждает все попытки разъединить нас. Вы даете милу шанс. Пусть ваш пример солидарности и миролюбия вдохновит всех по всему миру.

Организация Олимпийских игр в Пекине была просто невероятной», — заявил Бах.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине.

Победителем медального зачета Игр в Пекине стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.