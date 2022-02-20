Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 16:32

Томас Бах: «Организация Олимпийских игр в Пекине была просто невероятной»

Президент МОК назвал невероятной организацию зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с речью на церемонии закрытия Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Спасибо, Китай. На протяжении этих 16 дней мы восхищались вашими выдающимися выступлениями. Каждый из вас стремился достичь личной вершины. Мы тронуты тем, как вы подбадривали соперников, вдохновляли их показывать лучшие качества.

Вы не просто уважали друг друга. Вы поддерживали друг друга, обнимали друг друга, невзирая даже на конфликты между вашими странами. Вы преодолели все границы, показав, что в олимпийском сообществе царит общее равенство.

То единство, что царит на олимпийских играх, побеждает все попытки разъединить нас. Вы даете милу шанс. Пусть ваш пример солидарности и миролюбия вдохновит всех по всему миру.

Организация Олимпийских игр в Пекине была просто невероятной», — заявил Бах.

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине.

Победителем медального зачета Игр в Пекине стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.

 
Олимпиада 2022: Национальный стадион &laquo;Птичье гнездо&raquo;&nbsp;&mdash; главная арена Игр. Олимпиада 2022: церемония закрытия Игр. Онлайн-трансляция

 

Олимпиада
Томас Бах
2
3
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«У нас была настоящая семья и команда». Нестеров обратился к партнерам по сборной России
Олимпиада-2022 завершена: лыжники награждены за марафон, Италия приняла эстафету, огонь погашен. Онлайн-трансляция церемонии закрытия
Завершилась церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
В Пекине погасили огонь зимней Олимпиады-2022
Зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми
«Хотелось бы взять реванш». Мишина высказалась о бронзе Олимпийских игр
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми

В Пекине погасили огонь зимней Олимпиады-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости