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Третьяк: «1 февраля отправимся в Китай, если НХЛ не едет. Сбор тогда будет в Новогорске»

11:10
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал возможный отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду-2022.

«Что касается мужчин, до сих пор неизвестно, какая команда поедет, — приводит слова президента ФХР ТАСС. — Тренеры ездили в Северную Америку, общались с нашими энхаэловцами, там все кандидаты готовы. Что касается информации по участию игроков НХЛ, то многие канадцы и американцы боятся ехать в связи с жесткими правилами в Китае, пугает свыше 20 дней на карантине».

Также Третьяк рассказал о том, когда сборная по хоккею полетит в Китай.

«До 10 января мы не знаем, какая команда едет на Олимпиаду, поэтому готовим вторую команду, смотрим кандидатов. Уже прошел финский этап Евротура, собрали на Кубок Первого канала всех сильнейших. 1 февраля поедем в Китай, если НХЛ не едет. Сбор тогда будет в Новогорске», — добавил он.

Олимпийский турнир по хоккею среди мужских сборных пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13203161

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Анна Горшкова все материалы автора
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