Заместитель комиссара НХЛ Дэйл: «Участие в Олимпиаде остается предметом постоянной оценки»

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал об участие игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Участие в Олимпийских играх остается предметом постоянной оценки. Нет крайнего срока для принятия окончательного решения», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Ранее НХЛ перенесла матчи «Калгари» — «Нэшвилл» и «Каролина» — «Миннесота», которые должны были пройти в ночь на 15 декабря из-за нескольких случаев заражения коронавирусом.

На данный момент в ковид-протоколе находятся около 30 хоккеистов лиги.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея, игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в Олимпиаде-2022. По условиям соглашения лига может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса.