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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Участникам Олимпиады в Пекине разблокируют доступ к заблокированным в Китае соцсетям

11:33

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оргкомитет Олимпиады в Пекине (Китай) предоставит спортсменам доступ к заблокированным в стране социальным сетям.

«В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах, включая Олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий, а также в отелях, где Wi-Fi будет доступен всем аккредитованным участникам, которые смогут подключиться к интернету с помощью своих устройств.

В любом месте в пределах районов Пекина и Чжанцзякоу также можно будет получить доступ к открытому интернет-сервису с помощью сим-карт, предоставленных оргкомитетом в соответствии с тарифным планом», — приводит ТАСС слова представителя МОК.

На территори материкового Китая заблокирован доступ к различным иностранным соцсетям и мессенджерам, в том числе к Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp и Telegram.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13203123

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Иван Торопцев все материалы автора
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