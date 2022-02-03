Тарасова о выборе знаменосцев сборной России: «У нас вся команда может быть знаменосцами!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на выбор знаменосцев российской сборной на церемонии открытия Олимпиады в Пекине-2022.

Ими стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

«Заслуженные люди, чемпиона мира! Я не удивляюсь этому выбору. У нас в сборной кого ни возьми, тот может быть знаменосцем! Все заслуженные спортсмены, прошли предыдущие Олимпиады и выигрывали чемпионаты мира», — сказала Тарасова «СЭ».

Сборная России выступит на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР). В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое ранее признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Сборная России будет выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без флага и гимна до декабря 2022 года.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.