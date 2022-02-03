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Сегодня, 16:10

Станислав Поздняков рассказал о своих ожидания от Олимпиады-2022

Президент ОКР Поздняков поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Пекине
Данил Алешин
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о своих ожидания от зимних Олимпийских игр 2022 года.

«У нас есть ориентир, основанный на том, как наши спортсмены выступали на прошлых Олимпиадах. Ориентир — 30 медалей. Нижний порог я бы не стал рассматривать, потому что все спортсмены настроены на лучшие результаты. Только на высший порог», — сказал Поздняков.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
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