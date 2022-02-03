Станислав Поздняков рассказал о своих ожидания от Олимпиады-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о своих ожидания от зимних Олимпийских игр 2022 года.

«У нас есть ориентир, основанный на том, как наши спортсмены выступали на прошлых Олимпиадах. Ориентир — 30 медалей. Нижний порог я бы не стал рассматривать, потому что все спортсмены настроены на лучшие результаты. Только на высший порог», — сказал Поздняков.